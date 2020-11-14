В ОП попросили Минюст усилить контроль за иностранным финансированием НКО

14.11.2020, 16:48, Новости дня

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Сети обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО.

«Опираясь на анализ международного опыта и исходя из сложившейся правоприменительной практики, обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании [НКО]», – говорится в обращении в Минюст, подписанным руководителем рабочей группы Александром Малькевичем, передает ТАСС.

По данным ОП, в последнее время возрастает информационно-политическая активность ряда «российских общественных объединений и ассоциированных c ними физических лиц, предположительно получающих финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны иностранных государств либо от иностранных граждан».

«В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием», – говорится в обращении.

В ОП выделили несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO – иностранных агентов. К таким механизмам относится, в частности, использование сетевых форматов работы‚ деятельность общественных объединений без государственной регистрации и «фактическое участие физических лиц в реализации проектов HKO – иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов».

«По нашему мнению, все эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки при осуществлении общественно-политической деятельности в РФ прямо или косвенно в интересах других государств, маскировки такой деятельности от общественности и закона», – подчеркивают авторы документа.