Лещенко оценил предложение Меладзе бойкотировать новогодние шоу

14.11.2020, 16:48, Новости дня

Артистам нужно требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах, сообщил певец Лев Лещенко, комментируя предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних программах из-за ограничений по коронавирусу.

«Отчасти Валера Меладзе прав. Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все. Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала», – цитирует Лещенко 360.

Артист отметил, что сейчас певцы не имеют больших возможностей из-за отсутствия поддержки государства. По словам Лещенко, «тысячи артистов по всей РФ стали изгоями и находятся в бедственном положении».

Ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.