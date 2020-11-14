Клуб «Эльбрус» запустил акселератор проектов

14.11.2020, 16:48, Новости дня

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» клуб «Эльбрус» при поддержке мастерской управления «Сенеж» в субботу провел встречу по социальному проектированию и запустил акселератор проектов.

Участниками проектной сессии стали победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Проектная сессия проводится с целью знакомства финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» с особенностями социального проектирования и принципами реализации социальных проектов, а также подготовки наиболее проработанных проектов к последующим предакселерационной и акселерационной программам, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках проектной сессии прошли: вводная лекция об успешных кейсах реализации социальных проектов в формате «TED Talks», фасилитация проектов, мастер-классы, интервью проектных команд с экспертами, презентация предакселерационной и акселерационной программ. Проектная сессия дает возможность участникам познакомиться с удачным опытом социального проектирования, узнать о возможностях дальнейшего развития своих проектов и получить обратную связь от экспертов.

На встрече по социальному проектированию в формате онлайн «Лидеры России» поделились на пять вебинарных комнат, где их ожидали модераторы фасилитации, чтобы познакомить всех участников программы с проектами друг друга. Состав участников групп менялся три раза. В каждой группе обсуждалась проблематика проектов, а именно: административные регламенты, командное взаимодействие, ресурсы и «стейкхолдеры» проекта.

«Акселерация проектов и соответствующий проект клуба направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счет региональных сообществ самого клуба и партнерской сети клуба. Если сейчас мы реализуем 14 проектов и пять новых проектов в год, то с акселератором это количество может достигать 50-70 штук. Проектная сессия – это стартовое событие для тех, кто подал заявки в акселератор. Здесь участники знакомятся с проектами друг друга и ищут точки синергии, а также знакомятся с лучшими практиками и типичными ошибками лидеров рынка социальных проектирования, участниками других акселераторов. Кроме того, мы учим наших участников емко и ярко презентовать свои проекты с помощью практик питч-презентаций. По итогам ранее проведенного сбора заявок в акселератор собрано 60 заявок, из них лишь 24 попадут в акселератор», – поделилась Евгения Дмитриева, руководитель проектного направления клуба «Эльбрус», автор методологии акселерационной программы, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты, предприниматель.

«Выбор будет проводится по совокупному итогу открытого голосования сообщества «Лидеров России» в приложении «Вертикаль 2.0» и решению экспертного совета, который сформирован из практиков социального проектирования и соответствующих акселераторов. Экспертный совет будет оценивать проекты в конце декабря после презентаций проектов их авторами. Оценка проектов будет проводится по ряду критериев, среди которых актуальность заявленной проблемы, уникальность решения, масштабируемость и тиражируемость, риски, наличие и экспертиза команды и другие», – добавила она.

Сбор заявок по проектам в клуб «Лидеров России» «Эльбрус» проходил по следующим направлениям: инфраструктурные, социальные, образовательные и нетворкинговые проекты, реализуемые в рамках страны. Превалирующую часть заявленных проектов составили социальные проекты. По словам Евгении Дмитриевой, Лидеры РФ подают заявки в акселератор, так как сталкиваются с общими проблемами: барьеры разной природы при масштабировании уже апробированных практик, в том числе отсутствие партнеров, а также недостаток необходимого опыта и инструментария у команды, квалифицированных заказчиков. Кроме того, стоит признать, что рынок социальных инициатив в настоящее время становится высококонкурентным, что мы оцениваем, как крайне положительный тренд.

«В 2019 году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», где лидеры помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, «Моя родная школа», где победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проводят уроки в своих родных школах и «Финансовая грамотность» – программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». Образовательные и социальные проекты клуба ориентированы на актуальные запросы молодежи. За два года нашей работы к нашим проектам присоединилось более чем 28 тыс. человек в 60-ти регионах России, – рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова. – Благодаря акселератору, у клуба будет возможность взять в работу еще больше проектов, а «Лидеров России» начать масштабировать их по всей стране».

Акселератор клуба «Эльбрус» – это программа интенсивного развития проектных инициатив участников конкурса «Лидеры России» через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки. Участие в акселераторе позволяет проработать проект с экспертами и выявить точки роста, обменяться опытом и ресурсами друг с другом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров в лице представителей социальных фондов, программ корпоративной социальной ответственности бизнеса, органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, институтов развития.

Цель внедрения механизма акселерации проектных инициатив «Лидеров России» ­– рост ежегодно реализуемых социальных инициатив по всей стране и увеличение числа «выгодополучателей» данных проектов.

Внедрение акселератора позволит решить следующие задачи: увеличить число участников «Лидеры России», вовлеченных в проекты; продолжить реализацию проектов, запущенных в ходе задание «Сердце Лидера» в рамках участия в конкурсе «Лидеры России»; увеличить количество реализуемых клубом «Эльбрус» проектов; сократить издержки на реализацию конкретных инициатив за счет привлечения партнеров.

Евгения Дмитриева рассказала, что после проектной сессии начнется период предакселерации, в ходе которого участники прослушают 8 образовательных вебинаров по темам, необходимым для реализации социальных проектов, таких как: анализ рынка, понимание целевой аудитории, правовые аспекты социального проектирования, маркетинг социальных проектов, управление распределенными командами без прямой финансовой мотивации.

Еще одним шагом предакселерации будет «обстукивание» своих проектов среди ведущих экспертов из различных социально-ориентированных фондов, акселераторов и социальных предпринимателей. По итогам предакселерации и открытого голосования сообщества «Лидеров России» на «питч-сессии», защите презентаций, будут отобраны 24 проекта. Победители уже в феврале начнут акселерационный цикл. В ходе акселерации 24 проекта будут проходить образовательные модули, обмениваться опытом друг с другом и работать с трекером-человеком, который будет следить за выполнением заявленных целей проекта. В результате четырехмесячного цикла все проекты будут презентованы на «демо-дне» потенциальным партнерам. Ими могут стать социальные фонды, корпорации с программами социальной ответственности, федеральные и региональные органы власти, институты развития и другие площадки.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов.