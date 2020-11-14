 

Путин заявил о готовности РФ объединять усилия с другими странами в борьбе с инфекциями

14.11.2020, 16:08, Новости дня

Россия готова для дальнейшей активной работы с другими странами для борьбы с распространениями инфекций, сообщил президент Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите.

«Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями», – приводит слова Путина РИА «Новости».

В 2016 году РФ предложила развивать антиинфекционное сотрудничество странам Азиатско-Тихоокеанского региона, реализация этой программы позволила наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств, указал российский лидер.

При помощи этой программы эпидемиологи АТР начали повышать квалификацию на базе центра во Владивостоке, также при содействии РФ в Бангкоке был создан центр военной медицины ассоциации государств юго-восточной Азии, напомнил Путин.

В ходе своего выступления на саммите президент сообщил, что РФ заявили о желании наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавирусной инфекции десятки стран. Также глава российского государства заявил, что РФ предложила лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона сделать совместное заявление по борьбе с коронавирусом.



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