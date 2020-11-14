Бизнесмены на Украине вышли на протесты против «карантина выходного дня»

14.11.2020, 16:08, Новости дня

Украинские бизнесмены устроили акцию протеста в Ровно против «карантина выходного дня».

«В Ровно предприниматели, которых касаются ограничения «карантина выходного дня», выходят на протест. Собрались на акцию предприниматели, которым, согласно решению правительства о «карантине выходного дня», по субботам и воскресеньям на протяжении ноября работать запретили. Представители нескольких ровенских ТРЦ, например, 12 ноября публично обратились к мэру с просьбой признать решение правительства таким, что принесет больше вреда, чем пользы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, комментируя введение карантина, обвинил правительство в желании уничтожить бизнес на Украине.