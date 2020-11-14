В РПЦ призвали Байдена изменить отношение к смене пола и абортам

14.11.2020, 16:08, Новости дня

В Московском патриархате призвали кандидата в президенты США Джозефа Байдена, исповедующего католическую религию, перестать поддерживать аборты и операции по перемене пола, об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот, мы знаем, какое учение исповедует Католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», – сказал Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Митрополит пояснил, что лично он считает операции по перемене пола обманом, поскольку реальной смены пола не происходит. «Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги», – сказал священнослужитель.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты, сделанные ради карьеры и материальных благ, с языческими жертвоприношениями.

В марте 2019 года митрополит Иларион пояснял, что в случае перемены пола взрослым человеком Церковь не признает свершившимся фактом это изменение, Мужчину, сменившего пол, в церкви будут крестить как мужчину, отмечал он.