 

В РПЦ призвали Байдена изменить отношение к смене пола и абортам

14.11.2020, 16:08, Новости дня

В Московском патриархате призвали кандидата в президенты США Джозефа Байдена, исповедующего католическую религию, перестать поддерживать аборты и операции по перемене пола, об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот, мы знаем, какое учение исповедует Католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», – сказал Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Митрополит пояснил, что лично он считает операции по перемене пола обманом, поскольку реальной смены пола не происходит. «Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги», – сказал священнослужитель.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты, сделанные ради карьеры и материальных благ, с языческими жертвоприношениями.

В марте 2019 года митрополит Иларион пояснял, что в случае перемены пола взрослым человеком Церковь не признает свершившимся фактом это изменение, Мужчину, сменившего пол, в церкви будут крестить как мужчину, отмечал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Калифорния: туристов, попавших в ловушку из-за пожара, эвакуировали на вертолете

06.07 / Круизное сообщение между Россией и Абхазией не возобновят до конца года

24.10 / Настоятеля прихода в Ивановской области сняли с должности за нарушения устава

15.09 / Оппозиция Белоруссии захотела получить от ЕС 4 млрд долларов

10.07 / Фургал доставлен в Басманный суд

27.08 / Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Австрию

23.08 / Познер сказал, как определить, что он – еврей

22.10 / Последний раунд дебатов Трампа и Байдена перед выборами. Где и когда смотреть

10.09 / Щеголев отметил успехи социально-экономического развития Тамбовской области

25.07 / Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска