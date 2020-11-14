Пульмонолог: Электронные сигареты и IQOS повышают риск инфицирования COVID-19

14.11.2020, 15:53, Разное

В Минздраве Крыма рассказали о влиянии курения на риск инфицирования COVID-19. По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога Марины Захаровой, особенная опасность идет от так называемых систем нагрева табака.

Марина Захарова подчеркивает, курение приводит к нарушению защитных функций трахей, из-за чего повышается восприимчивость к вирусам и бактериальным инфекциям. Электронные сигареты, IQOS и другие популярные системы нагревания табака находятся под запретом в некоторых государствах, так как приводят к повреждению легких, снижая защитные функции органа. Кроме того, курение отрицательно сказывается на здоровье всего организма, поскольку способно привести к спазму сосудов. Медик отмечает, все курильщики знакомы с последствиями своей вредной привычки, однако лишь некоторые способны с ней расстаться.