Адвокат о наследстве Армена Джигарханяна: «Могут начаться судебные войны»

14.11.2020, 15:53, Разное

Адвокат Жанна Маргулис пояснила о возможной судьбе наследства Армена Джихарханяна. По ее мнению, за имущество умершего сегодня актера, могут начаться настоящие судебные войны.

Знаменитый артист скончался сегодня утром на 86 году жизни. За свою долгую карьеру он сыграл в огромном количестве спектаклей, фильмов, сериалов. Благодаря узнаваемому тембру голоса Армен Джигарханян часто работал в озвучке картин, СМИ сообщают, что за количество лент, в которых снялся актер, он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

При этом в жизни артиста было и немало бед, так, его дочь Елена погибла в результате несчастного случая в 23-летнем возрасте. Приемный сын супруги Татьяны Власовой Степан переехал в США. В 2016 году после долгих лет отношений Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской, но уже через год брак со скандалом был расторгнут. В то время многие источники писали о якобы тайком переоформленном молодой супругой имуществе именитого актера на себя. Также выдвигались предположения о том, что сам Джигарханян переписал все нажитое на друга, Артура Согомяна. Однако сам товарищ народного артиста опроверг подобные заявления.

По мнению адвоката Жанны Маргулис, за наследство актера предстоит ожесточенная борьба. Еще при жизни звезды его близкие люди переругались, потому можно ожидать судебные войны. Сейчас пока неизвестно даже, оставил ли Армен Борисович завещание. Как известно, он усыновил Степана, а значит, и он может претендовать на наследство, причем, как наследник первой очередь в случае отсутствия завещания. Однако артист мог завещать какие-то средства и Цимбалюк-Романовской. Ситуация разъясниться, когда станут известны все обстоятельства относительно воли самого умершего театрала.