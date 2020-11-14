 

Перед смерью Джигарханян еле говорил и передвигался на инвалидном кресле

14.11.2020, 15:53, Разное

Перед смертью актер Армен Джигарханян еле говорил и передвигался с инвалидном кресле. Его здоровье заметно ухудшилось несколько месяцев назад.
Армен Джигарханян скончался сегодня, 14 ноября, в шесть часов утра в одной из столичных клиник. 3 октября он успел отметить 85-летний юбилей и 25-летнюю годовщину со дня основания театра, которым руководил. Шикарный праздник по этому поводу не проводился, поскольку уже тогда Армен Борисович чувствовал себя плохо. Как рассказали гости юбилея, проходящего в закрытом формате, в культурное учреждение режиссер прибыл на инвалидном кресле. К тому же он еле мог разговаривать.

Близкие знаменитости не скрывали информацию о болезни. Экс-жена Татьяна Власова, которая воссоединилась с Джигарханяном некоторое время назад, говорила, что актер медленно разговаривает. Также он сложно воспринимал услышанную информацию. В последние дни народному артисту было трудно самостоятельно ходить.

Похороны народного артиста могут состояться в Москве на Новодевичьем кладбище во вторник. Однако точное место погребения пока не определено.



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