 

На границе с Россией задержали машину с икрой для украинцев

14.11.2020, 15:48, Новости дня

В пятницу, 13 ноября, рядом с селом Порозок на границе Украины с Россией задержали УАЗ, перевозивший икру горбуши.

Автомобиль без номерных знаков пытался незаконно пересечь границу с Россией, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается, что при задержании автомобиль «начал опасно маневрировать, в результате чего застрял на бездорожье». Водитель машины пытался скрыться на территории России. Правоохранители обнаружили в автомобиле 11 контейнеров красной икры общим весом 275 кг и стоимостью почти 1 млн гривен (35,5 тыс. долларов). В настоящее время машина находится в пограничном подразделении.

 

Ранее в Одесской области пограничники нашли трубопровод, по которому контрабандисты планировали перемещать спирт через границу.

В августе в Закарпатской области Украины офицера пограничного отряда заподозрили в планах перебрасывать контрабанду табачных изделий с помощью катапульты.



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