 

Иран начал испытания вакцины от COVID-19 на людях

14.11.2020, 15:48, Новости дня

Иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции, об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Университет медицинских наук Ирана.

Для тестирования вакцин набралось большое количество добровольцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Иран ранее заявлял, что готов купить иностранную вакцину, как только ее эффективность подтвердит ВОЗ. Вместе с тем страна сообщала о собственных разработках по этому направлению.

В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.



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