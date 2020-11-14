 

На Хортице нашли захоронение скифского воина, которому примерно 2500 лет

14.11.2020, 15:40, Новости дня

Археологическая экспедиция обнаружила на территории острова Хортица уникальное захоронение скифского воина, возраст которого – около 2500 лет. Об этом говорится на сайте заповедника “Хортица”.

Захоронение находилось в земляной катакомбе глубиной около трех метров, вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов.

Фото: ostriv.org

Похороненный воин, по древним меркам, был гигантом – его рост составляет около 1,8 метра. В захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Фото: ostriv.org

“Интересно, что над этим захоронением в древности нашими предками был устроен кромлех – круг из гранитных камней – символ солнца, который известен в культурах многих древних народов”, – отмечают в заповеднике.

Фото: ostriv.org

В заповеднике также напомнили, что 20 лет назад на этом месте уже находили скифские захоронения и жертвенники, в которых обнаружили предметы быта, античную посуду, украшения и бронзовое зеркало.

Подобные находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы, и место торговли с греческими купцами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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