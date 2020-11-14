“Карантин выходного дня”. Во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков

14.11.2020, 15:40, Новости дня

Утром 14 ноября сотрудники полиции заблокировал работу крупнейших рынков Львова, сообщает издание ZAXID.net.

Речь идет как минимум о четырех рынках: “Шувар”, “Краковский”, “Галицкий перекресток”, “Южный”, – а также торговом центре “Искра”.

Как пишет издание, полицейские не перекрывают входы на рынок, однако следят за тем, чтобы торговцы не работали. “Тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафуют”, – отмечает ZAXID.net.

Оштрафовали ли кого-то из предпринимателей, в полиции не уточняют.

В пресс-службе полиции изданию заявили, что следят за выполнением распоряжения правительства о введении “карантина выходного дня”.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

11 ноября мэр Львова Андрей Садовый назвал решение об усилении карантина на выходных “ерундой”. 13 ноября горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. В мэрии считают, что это освобождает указанные заведения от необходимости выполнения требования правительства.