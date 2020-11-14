 

В России – рекордный суточный прирост больных с COVID-19

14.11.2020, 15:40, Новости дня

В России за прошедшие сутки было подтверждено 22,7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является максимальным суточным приростом пациентов с COVID-19 с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Предыдущий рекорд был установлен накануне и составлял 21,98 тыс. новых случаев.

Всего с начала пандемии в России было подтверждено 1,9 млн случаев инфицирования коронавирусом (по этому показателю РФ занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Франции), 32,83 тыс. человек скончались, 1,43 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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