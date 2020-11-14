В Киеве на Днепре горела 20-метровая яхта
14.11.2020, 15:40, Новости дня
Вечером 13 ноября на Днепре в Киеве сгорела яхта, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
“13 ноября в 21.16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на яхте недалеко от улицы Лютневой вблизи острова Жуков, Ольгинский залив, в Голосеевском районе столицы”, – говорится в сообщении.
На место происшествия направили пожарный корабль и спасателей. Спасатели выяснили, что на расстоянии 250 метров от берега горит яхта длиной около 20 м.
Пожар ликвидировали в полночь, пострадавших нет.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3482110631868854
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