В Киеве на Днепре горела 20-метровая яхта

14.11.2020, 15:40, Новости дня

Вечером 13 ноября на Днепре в Киеве сгорела яхта, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

“13 ноября в 21.16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на яхте недалеко от улицы Лютневой вблизи острова Жуков, Ольгинский залив, в Голосеевском районе столицы”, – говорится в сообщении.

На место происшествия направили пожарный корабль и спасателей. Спасатели выяснили, что на расстоянии 250 метров от берега горит яхта длиной около 20 м.

Пожар ликвидировали в полночь, пострадавших нет.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3482110631868854