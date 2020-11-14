 

“Снижение летальности в четыре раза”. Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19

14.11.2020, 15:40, Новости дня

Украинская компания “Биофарма” завершила клинические испытания препарата “Биовен” на основе иммуноглобулина. Об этом в Facebook сообщил совладелец компании Константин Ефименко.

По его словам, в исследованиях, которые продолжались с мая по октябрь, участвовали 66 пациентов с тяжелым течением болезни.

“Использование “Биовена” в комплексе с терапией пневмонии, вызванной COVID-19, в сравнении со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам: сокращение летальности в четыре раза (с 23,6% до 6,25%); сокращение среднего времени до наступления улучшения с девяти до пяти дней; сокращение времени госпитализации в условиях стационара на три – пять дней”, – написал Ефименко.

Он добавил, что 13 ноября “Биовен” был включен в национальный протокол лечения COVID-19.

“Биофарма” продолжает работу по созданию гиперимунного иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости”, – заверил Ефименко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2698729517109622&id=100009178003409

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 14 ноября в мире коронавирусом заразились 53,47 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,51 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На данный момент специфические лекарства и вакцины от COVID-19 находятся в стадии разработки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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