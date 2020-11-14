 

Онкологи назвали симптомы появления злокачественных новообразований, которые нельзя игнорировать

14.11.2020, 15:17, Разное

Онкологи рассказали о симптомах развития злокачественных новообразований, игнорирование которых несет опасность для организма. По словам специалистов, в последние годы рак все чаще выявляют у молодых людей.
Онкологи подчеркивают, в данное время благодаря успешной диагностике есть широкие возможности для спасения жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. Сейчас люди «онконасторожены», и именно по этой причине большое количество случаев болезни выявляется на ранних стадиях. Так, около 70 % случаев развития рака молочной железы, занимающего первое место среди онкозаболеваний у женщин, распознается на первой или второй стадиях.

Онкологи подчеркивают, опасно игнорировать боли внизу живота и в пояснице, возникающие внезапно, а также беспричинную потерю веса. Кровотечение вне менструального цикла может сигнализировать о развитии рака шейки матки, а появление уплотнений в груди, ее покраснение, изменения в размере и форме, а также возникновение боли и дискомфорта способны быть признаком рака молочной железы. Долго не проходящий кашель может предупреждать о раке легких, а кожный зуд, появление родимых и пигментных пятен – о меланоме. Постоянная изжога после приема жирной и кислой пищи способна свидетельствовать о развитии рака пищевода или горла. По словам онкологов, увеличение лимфоузлов в размере, длящееся на протяжении долгого времени и не характеризующиеся болевыми ощущениями, требует обращения к медикам.



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