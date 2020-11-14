Китайцы готовят квантовый телефон: Революция индустрии или всего лишь защита данных

14.11.2020, 15:17, Разное

Китайцы готовятся выпустить на рынок квантовый телефон. Однако эксперты не уверены в его возможностях произвести революцию в индустрии, новинка может обладать всего лишь улучшенной защитой данных.

Новое инновационное устройство готовится выпустить на рынок китайский сотовый оператор China Telecom. Вместе с компанией Guodun Quantum он ведет разработку смартфона с поддержкой безопасных квантовых вызовов. Проект уникален тем, что рассчитан на массового потребителя, более того, по заверению специалистов, работающих над проектом, аппарат может выйти уже к концу текущего года. Аналитики рынка мобильных технологий предполагают, что новое устройство перевернет индустрию. В случае, если квантовая связь начнет использоваться раньше, чем 5G охватит весь мир, правила игры на рынке могут поменяться коренным образом.

При этом есть и другие мнения относительно новой разработки китайских специалистов. Ряд экспертов предполагают, что технология, использованная в квантовом телефоне не станет чем-то революционным. Вероятно, подобное устройство всего лишь будет отличаться более высоким уровнем защиты данных. При этом приводится в пример Galaxy A Quantum 5G Samsung с аналогичными технологиями. Квантовый генератор случайных чисел, установленный в смартфоне южнокорейской корпорации, теоретически способен намного повысить степень сохранности информации.

Специалисты предполагают, что в грядущей новинке от China Telecom окажется в наличии интегрированный ключ квантового шифрования. Это позволит владельцам девайсов после аутентификации анонимно обмениваться данными. Конечно же, такой «изюминкой» как квантовым шифрованием каналов связи можно привлечь большое количество новых покупателей, однако, по мнению профессионалов, это будет краткосрочная перспектива.