В России впервые выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

14.11.2020, 15:17, Разное

Количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом в РФ впервые превысило 22 тысячи человек. Об этом заявили эксперты оперативного штаба по борьбе с летальным заболеванием.

С момента выявления первых заразившихся COVID-19 в мире прошел почти год. За это время инфекция распространилась по всей планете, а количество заболевших превысило 52,4 миллиона. Сегодня в Российской Федерации зафиксировали более 22 тысяч инфицированных за сутки. Из нововыявленных 22,7 тысячи пациентов свыше 5,7 тысячи переносят недуг бессимптомно. В течение суток скончались 391 заразившийся, выздоровели при этом 18 626 человек. Всего по РФ наличие новых случаев коронавируса показали 82 региона страны.

Наибольшее число зараженных отмечается в Москве, 6427, что на 453 человека больше, чем было накануне. Также в лидерах Северная столица с 1852 заболевшими, в Подмосковье зафиксировано 786 случаев, данные из Нижегородской области показали присутствие инфекции в организмах 441 пациента. Также большое количество заразившихся COVID-19 в Карелии, Архангельской области и Красноярском крае, соответственно 386, 345 и 328 человек. Наименьшее число заболевших, три и восемь, отмечено на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Всего же за сутки прирост инфицированных показал темпы в 1,2 процента, предыдущий рекорд показал 21983 зараженных.

По стране зараженными оказались более, чем 1,90 миллиона человек, умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 32,8 тысячи пациентов, 1, 425 миллиона были выписаны из больниц полностью вылечившимися. В мире от коронавируса скончались, по последним данным, порядка 1,29 миллиона человек. Наибольшее число заразившихся в Соединенных Штатах, более 10,2 миллиона. Вторая и третья ступенька сомнительного рейтинга достались Индии и Бразилии. РФ вместе с Францией, Испанией, Великобританией, Аргентиной, Колумбией и Италией вошли в десятку лидеров по распространению инфекции.