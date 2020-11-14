 

Мнение: русский-украинец братья на век….

14.11.2020, 15:15, Разное

 Я, гражданин России, считаю себя русским по количеству разных кровей, текущих в моих советского производства жилах, и, как многие здесь уже давно поняли,  поддерживаю Украину и украинцев в их борьбе за освобождение Крыма от российской оккупации и ликвидации кремлевского сепаратизма в Донбассе.
 Я это делаю вовсе не из какой-то особой любви к украинцам и Украине, а просто потому что считаю, что путинский режим совершил преступление – вероломно напал на дружественное славянское государство, когда в Украине происходил внутренний кризис.
 Я пишу об этом часто и с одной единственной целью – убедить российских граждан, что их и мое правительство совершило преступление, за которое придется платить. Рано или поздно, но придется платить всей России.

Меня совершенно не волнует, кому Крым принадлежал сто лет назад, почему какая-то часть украинского народа считает Бандеру – героем, а какая-то часть русского народа поклоняется Сталину.
 Меня не волнует кто завоевал кого, на каком языке кто разговаривает и кто куда ездит работать.
 Меня интересует и заботит только один факт. После распада Советского Союза образовалось два независимых государства Украина и Россия, правительства которых подписали договора о дружбе и территориальной целостности друг друга, договор об аренде Черноморского флота в украинском Крыму, соглашение о ликвидации ядерного оружия в Украине.
 Украинская сторона соблюдала эти договоры и в результате подверглась вооруженной агрессии со стороны соседа – России.
 И пока Крым находится под оккупацией кремлевского военторга каждый порядочный российский гражданин должен выступать против этой оккупации.
 С остальным пусть разбирается Гаага.

Источник: Теория элит



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