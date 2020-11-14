Мнение: русский-украинец братья на век….
14.11.2020, 15:15, Разное
Я, гражданин России, считаю себя русским по количеству разных кровей, текущих в моих советского производства жилах, и, как многие здесь уже давно поняли, поддерживаю Украину и украинцев в их борьбе за освобождение Крыма от российской оккупации и ликвидации кремлевского сепаратизма в Донбассе.
Я это делаю вовсе не из какой-то особой любви к украинцам и Украине, а просто потому что считаю, что путинский режим совершил преступление – вероломно напал на дружественное славянское государство, когда в Украине происходил внутренний кризис.
Я пишу об этом часто и с одной единственной целью – убедить российских граждан, что их и мое правительство совершило преступление, за которое придется платить. Рано или поздно, но придется платить всей России.
Меня совершенно не волнует, кому Крым принадлежал сто лет назад, почему какая-то часть украинского народа считает Бандеру – героем, а какая-то часть русского народа поклоняется Сталину.
Меня не волнует кто завоевал кого, на каком языке кто разговаривает и кто куда ездит работать.
Меня интересует и заботит только один факт. После распада Советского Союза образовалось два независимых государства Украина и Россия, правительства которых подписали договора о дружбе и территориальной целостности друг друга, договор об аренде Черноморского флота в украинском Крыму, соглашение о ликвидации ядерного оружия в Украине.
Украинская сторона соблюдала эти договоры и в результате подверглась вооруженной агрессии со стороны соседа – России.
И пока Крым находится под оккупацией кремлевского военторга каждый порядочный российский гражданин должен выступать против этой оккупации.
С остальным пусть разбирается Гаага.
Источник: Теория элит
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