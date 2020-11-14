 

Больного COVID мужчину нашли с ножевым ранением в больнице под Волгоградом

14.11.2020, 15:08, Новости дня

В Светлоярской центральной районной больнице (Волгоградская область) нашли пациента, болевшего коронавирусом, с ножевым ранением, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

«Сегодня в 4.05 мск в Светлоярской ЦРБ в палате обнаружен мертвый мужчина 87 лет, который находился на лечении, с ножевым ранением груди, в работающей кислородной маске», цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Указывается при этом, что смерть пациента не была насильственной.

Мужчина находился на лечении с 29 октября, с 9 по 11 ноября он лежал в реанимации. В настоящее время проводится следственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на коронавирус.



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