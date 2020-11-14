Мнение: Почему Азербайджан не пустил миротворцев в Гянжу?

14.11.2020, 14:55, Разное

Владимир Путин заявил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, свыше восьми тысяч получили ранения.

А в самом Карабахе продолжается рассредоточение российских миротворческих сил. Минобороны пишет: «Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт».

Раз колонны сопровождают вертолеты, видимо, есть разведданные, что возможны нападения на миротворцев.

Когда после землетрясения в Армении в декабре 1988-го, мы гнали колонны с гуманитарным грузом в Ленинакан и Спитак, с воздуха нас никто не прикрывал, в этом не было необходимости…

А еще мне не понятно, почему военно-транспортные самолеты с российскими миротворцами на борту, приземлялись в армянском Эребуни, и уже оттуда выдвигались в Карабах? От Эребуни до того же города Шуша по прямой-то порядка 200 км, а по горным серпантинам – все 350-400.

А от азербайджанского города Гянжа до того же самого карабахского города Шуша – по прямой 100 км, по дорогам – 170. В те времена, когда Гянджа еще называлась Кировобадом, мне довелось несколько раз добираться в Карабах именно через Кировобад…

Почему сейчас наши военно-траспортные самолеты приземлялись в Армении? Потому что азербайджанцы отказались предоставить нам взлетку аэропорта города Гянжа? Там уже расположились турецкие военные?

Фотография отсюда