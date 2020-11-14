В рейтинге DxOMark камера iPhone 12 Pro заняла лишь четвёртое место

14.11.2020, 14:53, Разное

На ресурсе DxOMark появились данные о возможностях фото- видео-камеры iPhone 12 Pro. Согласно обзору, тройной модуль смартфона не смог попасть в тройку лидеров, заняв только четвертое место в ТОПе.

Тройная камера камеры iPhone 12 Pro с LiDAR-датчиком набрал в общем итоге только 128 баллов. Это дало возможность устройству войти в пятерку рейтинга, однако оказалось мало для попадания в тройку лидеров. При этом возможности фотомодуля были оценены экспертами в 135 очков, однако работа с видео не превысила 112-бальной отметки. Стоит отметить отдельно, что функция масштабирования в iPhone 12 Pro с двукратным увеличением телефото-модуля набрала 66 баллов. Специалисты назвали ее одной из лучших из представленных в настоящее время на рынке, как и автофокусировку расширенной версии iPhone последнего поколения.

Высокие баллы набрал и видоискатель аппарата, продемонстрировав лучшие изображения, чем смартфоны такого класса у брендов-конкурентов. При хорошей экспозиции у iPhone 12 Pro немного ограничен динамический диапазон, из-за чего снимки, сделанные при недостаточном освещении имеют отсеченные слишком светлые участки и тени, а также шумы. Видео, сделанное на камеру девайса, специалисты DxOMark назвали отличным, нареканий не вызвала система стабилизации объектива гаджета. Однако при хорошем автофокусе даже в динамических сценах, правильной передаче кожного тона, оно показало искажение баланса белого. Ролики 4К-формате продемонстрировали хорошую детализацию, которая все же падала при снижении уровня освещённости.

Первое место в ТОПе с 136 очками получил Huawei Mate 40 Pro, серебро и бронза достались соответственно Xiaomi Mi 10 Ultra и Huawei P40 Pro, у них 133 и 132 балла. На пятой и шестой строчках оказались Xiaomi Mi 10 Pro и Vivo X50 Pro +. Эксперты сервиса отметили, что камера iPhone 12 Pro оказалась лучше предыдущего поколения, но неисправленные недостатки не позволяют ей стать лучшей на рынке.