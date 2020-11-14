Топалов объяснил причину отказа от участия в «Ледниковом периоде» 13 лет назад

14.11.2020, 14:53, Разное

В одном из интервью Влад Топалов признался, что еще 13 лет назад Илья Авербух приглашал его на шоу «Ледниковый период». Певец объяснил причину своего отказа фигуристу в 2007 году.

Несмотря на то, что Влад Топалов тогда был далеко не опытным артистом, он не стал принимать предложение Ильи Авербуха. По его словам, «Ледниковый период» на тот момент был достаточно молодым проектом, который не мог похвастаться популярностью. Несмотря на это, еще тогда исполнитель понял, что это шоу имеет большие амбиции.

Сейчас Влад Топалов показывает достаточно неплохие результаты в «Ледниковом периоде», выступая в паре с Еленой Ильиных. Вместе с ним в шоу выступает супруга Регина Тодоренко. Когда певцу пришлось в первый раз отказать Илье Авербуху, он заявил, что считает себя неподходящей кандидатурой для участия в подобном проекте. Владу Топалову казалось, что он не обладает необходимыми пластикой и грацией. В результате, он отдал предпочтение другому телевизионному шоу – «Король ринга». В этот раз, когда редакторы позвали в «Ледниковый период» Регину Тодоренко, фигурист воспользовался случаем и вновь позвал Влада Топалова.