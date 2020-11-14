Опасный штамм птичьего гриппа обнаружили в Южной Корее

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14.11.2020, 14:48, Новости дня

В Южной Корее подтвердили новый случай обнаружения опасного штамма птичьего гриппа H5N8, который стал уже четвертым в 2020 году.

Вирус был найден в помете диких уток в районе города Ичхон столичной провинции Кенгидо, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В данный момент изучаются еще шесть возможных случаев обнаружения штамма птичьего гриппа, уточняется в сообщении.

Ранее в Нигерии зафиксировали вспышку желтой лихорадки. В сентябре ученые Совета по мониторингу глобальной готовности предупредили об угрозе болезни, которая может распространиться по миру за 36 часов и убить до 80 млн человек. Они рассказали, что эта болезнь может объединить в себе несколько десятков уже известных или новых вирусов, среди которых и желтая лихорадка.

В мае американский исследователь Майкл Грегер предупредил о возможном появлении нового опасного зоонозного вируса, который передается от животного к человеку. По его словам, распространение вируса может произойти от обычных куриц.



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