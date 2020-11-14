России предложили кооперацию по производству лекарств от COVID десятки стран

14.11.2020, 14:48, Новости дня

России заявили о желании наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавирусной инфекции десятки стран, сообщил президент Владимир Путин.

В РФ на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса, ожидается регистрация третьей, напомнил Путин, выступая на Восточноазиатском саммите.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

«Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе», – подчеркнул он.

Также Путин сообщил, что РФ предложила лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона сделать совместное заявление по борьбе с коронавирусом.

«Россия выступила с предложением подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатского саммита совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом. Очень рассчитываю, что наша идея будет поддержана и надеюсь, что сегодня этот документ будет принят», – сообщил президент.

Для противостояния этому вызову необходимо тесное сотрудничество и взаимодействие. В АТР, по его словам, зарегистрировано более 20 млн инфицированных коронавирусом, это 43,7% от общего числа заболевших в мире.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».