Мнение: С кем из героев Доты 2 вы себя ассоциируете?

14.11.2020, 14:40, Разное

В школе изучают классиков преимущественно потому, что классики уже мертвы. Подумайте сами: кто же рискнёт рассказывать детям о Пелевине или Лукьяненко, если они ещё живы и, следовательно, являются такими же обыкновенными людьми, как и мы с вами?

Обитатели школьного учебника обязаны быть фигурами консенсусными: такими, чтобы их значимость признавал каждый. Для этого классики должны быть, во-первых, мёртвыми, а во-вторых, мёртвыми давно.

Вот, к примеру, типичный набор тем сочинений по литературе:

https://infourok.ru/temi-sochineniy-po-literature-klassa-umk-merkin-gs-694274.html

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль»:

— Проблема воспитания в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль».

— Есть ли сейчас Митрофанушки?

— С какой целью Простакова нанимает учителей для Митрофана?

Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель»:

— Человеческая жестокость в отношении к бедному чиновнику (по повести Н.В.Гоголя «Шинель»).

— Кто виноват в трагедии Акакия Акакиевича Башмачкина? (по повести Н.В.Гоголя «Шинель»)

— Значение образа шинели в одноименной повести Н.В.Гоголя.

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки:

— В чем смысл названия сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».

— Образ мужика в сказке М Е Салтыкова Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил».

— Весел или печален финал «Повести о том как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова Щедрина.

— Почему мужики в сказке М Е Салтыкова Щедрина «Дикий помещик» предстают в виде «роя»

Н.С.Лесков. Сказ «Левша»:

— Образ русского человека в сказке Н С Лескова «Левша».

— Трагическая судьба талантливого человека в сказе «Левша»

— Тема Родины в сказе Н.С.Лескова «Левша»

М.Горький. «Легенда о Данко»:

— “Голубые искры” народной памяти” (по «Легенде о Данко» М.Горького)

— Всегда есть место подвигу (по «Легенде о Данко» М.Горького)

— Великая любовь к людям (по «Легенде о Данко» М.Горького)

Сами по себе темы неплохи, тут есть о чём поговорить. Так, например, недавно мы с вами как раз обсуждали токсичные фантазии Салтыкова-Щедрина. Беда в том, что, во-первых, учить детей по чужим политическим агиткам — плохая идея, во-вторых, ругать классиков школьникам запрещают, а в-третьих, рассказы XIX века написаны на иностранном для школьников языке. Судите сами:

https://ilibrary.ru/text/1258/p.1/index.html

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

В школах нет урока «русский язык XIX века», школьникам никто не объясняет, что такое регистратура, кто такие кантонисты, чем отличаются гражданские кантонисты от военных. В каждой повести школьники натыкаются буквально на сотни незнакомых им слов и понятий, из-за чего чтение становится для них слишком сложным, а идеи автора — непонятными. От тонких и умных текстов остаётся только передний план: «маленькие люди хорошие, а их обижают большие люди». Эмоции из этого можно выжать разве что самые мусорные и примитивные, мыслей же в таком примитиве нельзя найти никаких. Краткое и корявое изложение сути текстов — вот максимум, на который может рассчитывать трезвый учитель литературы.

Сейчас, я знаю, мне напишут про «умных детей», которые отлично понимают язык Фонвизина, увлекаются историей и пишут вдумчивые сочинения в школе. Не нужно. «Любовь к классикам» и чтение книжек не по возрасту — такой же подростковый карго-культ, как и курение сигарет в подъезде. Самим школьникам кажется, будто они ужас какие взрослые, тогда как на самом деле книги не по возрасту — всего лишь повод погордиться своим «не по возрасту развитым интеллектом».

Если бы современная система образования не была безнадёжно больна заносчивостью и формализмом, школьников, конечно же, просили бы писать сочинения по близкому им материалу. Например, отлично подошли бы для этого компьютерные игры типа второй Доты, в которой около 120 героев — каждый со своим характером и стилем игры. Представьте, сколько тут материала для размышлений!

— Кто важнее, керри или саппорт?

— Этично ли добивать своих крипов?

— Действительно ли пять кур лучше, чем одна кура на команду?

— В каких случаях игрок право дизморалить?

— Что важнее, личный скилл или командная игра?

— Почему некоторые считают Паджа и Течиса подлыми героями?

— Радуетесь ли вы, когда в вашей тиме играет бустер?

— На кого из героев Доты 2 похожи ваши одноклассники?

Некоторые скажут сейчас, что у детей разные увлечения, и что конкретно в Доту играют не все. Соглашусь. Однако при этом замечу следующее:

1. Слово «кантонист» и вовсе незнакомо подавляющему большинству школьников.

2. Компьютерные игры — важнейшая часть нашей культуры. Современный образованный человек должен иметь представление о главных играх последних десятилетий, в противном случае он уже не имеет право называться образованным человеком.

3. Дота — командная игра, а навыки командной работы — это то, чего очень не хватает современным школьникам.

Подведу итог

Хоть Дота и входит в элитную группу самых проработанных игр, — её вот уже на протяжении 17 лет непрерывно совершенствуют гейм-дизайнеры высшей квалификации, — однако она всё же является только частью игровой культуры. Отлично подойдут для обучения и абстрактно-кубический Майнкрафт, и наглядные исторические игры типа Мордхау или Кингдом Кам. По тэгу «Игры» я регулярно перечисляю кандидатов для включения в программу:

https://olegmakarenko.ru/tag/Игры

Осторожные движения в этом направлении власти уже делают. Так, год назад в ИРИ даже составили предварительный список из компьютерных игр для школы:

https://olegmakarenko.ru/1652420.html

К сожалению, человеческие школы — предельно ригидные организации, существующие по принципу «я начальник, ты дурак». Даже чернильные ручки на шариковые в школах меняли с огромным сопротивлением. Более серьёзные изменения образовательная среда и вовсе встречает в штыки.