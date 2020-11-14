 

Зачем умер Джигарханян? – Личное мнение

14.11.2020, 14:30, Разное

Сегодня ночью скончался Армен Джигарханян. Некогда любимому всеми артисту было 85 лет.

Отчего умер? Давно болел. Или от коронавируса, как сейчас модно.


Фото: Соцсети

Болезнь усугубили личные отношения с женщиной намного моложе.

Все последние годы народ с недоумением смотрел на старика. То он женится, то разводится. Женщина с внешностью Маньки-Облигации доводила артиста, но его никому не было жаль — женихаться на старости лет было его добровольным выбором.

Джигарханян из большого артиста превратился в большое посмешище.

Нисколько не оправдываю его Маньку, но ведь связь с ней была желанием самого Армена Борисовича. Желанием просрать уважение, ради писечки — причём, не очень и свежей.


Фото: Соцсети

Сорокалетняя Виталина Цымбалюк-Романовская, по признанию покойного, нанесла ему «много несправедливой боли»,«повела себя гнусно», а потом, как говорят, вывела бабки в офшоры.

Зачем умер Джигарханян? Нормальный человек предпочёл бы помереть лет на 5 пораньше, чтобы не опозориться на склоне жизни.

Сожалеете?

Источник: Лена Миро



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