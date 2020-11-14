Мнение: Памятка для жен в декрете

14.11.2020, 14:20, Разное

Мужчинам эту памятку можно читать, только если у них хороший локус контроля.

Для мужчин, жены которых в декрете с ребенком, я отдельную памятку напишу.

Памятка для женщин – несколько правил, выполнение которых обеспечит им высокий рост значимости.

Именно обеспечит и именно высокий, но выполнение, а не просто чтение.

Значимость матери новорожденного ребенка растет для отца этого ребенка примерно так, как растет значимость рыбачки.

Даже если эта значимость была ноль, она растет вот так, плавно вверх и дорастает до высоких значений.

Это эволюционный полевой процесс, то один только фактор – новорожденный ребенок обеспечивает матери вот такой рост значимости.

Рост младенца, особенно от рождения до года, это процесс, несущий в себе огромный заряд спонтанности и могучее обаяние. Наблюдение изо дня в день за тем, как ребенок учится улыбаться, хватать игрушку, переворачиваться, ползти, вставать, говорить – не просто завораживающий процесс, это процесс, который по своей биологической сути инстинктивно вызывает рост привязанности и рост благодарности и любви ко второму родителю, с которым совместно произведено такое чудо. Это должно происходить с матерью и это должно происходить с отцом. Это запрограммировано и внедрено в человеческие гены и человеческую культуру.

Почему же чаще всего ничего подобного не происходит?

Представьте себе, запрограммировано и внедрено, но почти не работает.

Точнее работает у большинства матерей наполовину, а у отцов на треть. Матери привязываются к младенцу, а к отцу растет отвращение, иногда смешанное с зависимостью и страхом потери, а иногда нет. Отцы привязываются к младенцу, но только наполовину, потому что держат оборону, видят в ребенке орудие манипуляций, а к матери ребенка испытывают раздражение, иногда смешанное с тягостным чувством вины.

Вот такая смесь экскрементов получается вместо растущей значимости друг друга. Значимость уменьшается, неровными качками в обе стороны, иногда вдруг прорываясь чуть вверх, иногда падая вниз, но в целом идет по наклонной, вниз по кочкам. И за год декрета многие супруги превращаются во врагов.

Это получается благодаря адским стараниям обеих сторон.

То есть оба супруга адски стараются, что убить свою значимость для другого, в то время как силы природы и эволюции тянут ее вверх. В какой-то момент силы природы уже не могут сопротивляться дефолту и появляется эффект снежного кома, когда время начинает работать на разрушение значимости.

В этой памятке я буду говорить об ответственности женщин. Вот почему мужчинам не нужно принимать это к сведению, особенно если локус контроля кривой.

Поле так справедливо устроено, что каждая сторона может создать баланс, если вторая сторона психически здорова и адаптирована к социуму хотя бы средне. То есть если ваш супруг психически болен, алкоголик, преступник, наркоман или маргинал, памятка не будет эффективна. Если же он нормальный человек без каких-то серьезных девиаций, вашего правильного поведения хватит на двоих, второму ничего делать для баланса не нужно, баланс у вас будет и так. Это происходит потому, что рост собственной значимости зависит от самого человека, а когда его значимость вырастает, второй ведет себя очень хорошо.

В дефолте оба ведут себя плохо, кроме людей с хорошими границами. В балансе обе стороны ведут себя хорошо, даже люди с плохими границами. Поэтому каждый человек может самостоятельно заниматься балансом в своей паре, не трогая партнера и не штурманя его. Наоборот, если партнера штурманить на тему отношений, из дефолта не выйти.

Правила поведения для женщин в декрете основаны на том, что значимость семьи для мужчины, то есть значимость ребенка и значимость его матери, растут сами собой, само время растит эту значимость. Женщине ничего не нужно для этого делать. Важно всего лишь не делать некоторые вещи, которые большинство женщин делать привыкли и считают, что это их право и даже обязанность.

Речь о щипцах и скалках.

Каждая мать младенца считает своим правом пользоваться при общении с мужем пыточным чемоданом, все время его пополняя.

Более того, каждая мать считает, что пыточный арсенал необходим ей для защиты прав младенца. Она выступает от лица ребенка, она крушит и ломает свой брак и свою значимость для мужа, держа ребенка на руках и говоря от его имени. Поэтому какой бы силой ни обладало обаяние растущего ребенка (космической силой) женщинам удается убить не только свою значимость, но и частично значимость ребенка. Они сами агрессоры и ребенка выдают за своего подельника и сообщника.

Вот эта уверенность женщин, которую они активно друг в друге поддерживают, что пытать мужей надо, что без пинков, оплеух, окриков, угроз, жалоб, обвинений и оскорблений они и с места не двинутся – это удивительный факт бытия. Мужья отвечают им в тон, но это пока памятка для женщин.

Ниже пойдут правила памятки, но женщин, к рукам которых приросли щипцы и скалки, я прошу не читать их, чтобы не переживать стресс, или выпить предварительно 30 капель с барбитуратами, например корвалола.

Итак правила.

1. Не командовать.

Будете командовать, к вам будут относиться, как к рядовому, который нацепил погоны прапорщика. Плохо будут относиться. Если ваш муж рядовой, то и вы рядовой. Если вы майор, то и муж ваш майор. Вы не можете ему командовать, даже если у вас огромное МЫ с ребенком и всеми женщинами-детьми мира и вы выступаете от лица партии детей-матерей. Все равно не можете командовать.

2. Не ныть и не ворчать.

Будете ныть и ворчать, станете обузой. Даже если вам больно, страшно, плохо, старайтесь не ныть. Чем меньше и реже вы будете жаловаться и проявлять недовольство, тем более чутко и внимательно будут относиться к вашим словам. Если человек ноет по любому поводу, на его нытье никто не хочет обращать внимание. Ему приходится ныть громче, чтобы это заметили. Это замечают и тяготятся им сильней. От него хотят держаться подальше и побольше отдыхать. Так мужья начинают сбегать из дома в “гараж”, чтобы провести хоть пару часов без прессинга. Муж целый день на работе и заслужил вечером отдыха, какой бы дикостью эта мысль ни казалась женщинам. Многие женщины считают, что после работы муж должен давать отдых им и заниматься с ребенком. Такие мужья бывают, но у них – очень хорошие жены. А у вечно ноющих и недовольных жен не бывает таких мужей.

3. Не кормить свою корону.

Нужно быть скромной. Очень скромной. Если будете снимать стресс с помощью короны, внушая себе какая вы великолепная, блистательная и необыкновенно красивая, достойная большего, ваша самооценка будет постоянно неадекватной и вы не сможете видеть, что с вами происходит, как вам реагировать, вас будет постоянно качать и кружить.

4. Никогда не рассчитывать на мужа как на правую руку.

Муж – не ваша рука, он отдельная личность. Захочет помогать, поможет, а если не помогает, значит справляйтесь сами. Матери-одиночки тоже как-то выживают. Все размышления, нужен ли вам такой муж, который совсем не помогает, отложите до года ребенка. Скажите спасибо, если муж не мешает. А если еще и приносит деньги, совсем хорошо. Если вы будете самостоятельны и благодарны за любую помощь, произойдет то, что я обещала в самом начале статьи. Ваша значимость вырастет, значимость ребенка вырастет еще больше, и мужу захочет вкладываться в ваш союз больше и проводить с ребенком больше времени. Это не всегда происходит сразу, иногда нужно время. И на протяжении всего времени у вас не должно быть кислых щей и скалок. Нет ничего дороже и важней собственной мотивации человека, а это возникает только на основе любви и удовольствия. Ребенок – это очень большое удовольствие для отца. Но матери детей делают все, чтобы отцы это не почувствовали или почувствовали, но оплатили кровью.

6. Благодарить его родителей.

Если свекровь и свекор помогают вам, даже в мелочах, будьте благодарны. Своим родителям тоже выражайте благодарность, но особенно – родителям супруга. Бабушки и дедушки ничего не должны вам, но если им хочется, вы должны быть благодарны им за помощь и любовь к вашему ребенку. И поменьше думайте о том, что это их внук, когда идет речь о их помощи. Но не забывайте, что это их внук, когда идет речь о их правах. Это очень важное правило – поменьше думать об обязанностях других перед вами и побольше об их правах. Это позволяет иметь хорошие границы и правильный локус контроля.

Поделитесь опытом, девушки с детьми.

Мужчины, вы тоже можете поделиться опытом, но только положительным. То есть тем, как правильно и хорошо вели себя ваши жены, если вели.