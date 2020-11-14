Видео: Volvo сбросила с подъёмного крана десять своих новых автомобилей ради безопасности

14.11.2020, 14:17, Разное

Компания Volvo провела необычное мероприятие, сбросив с подъемного крана десять своих автомобилей. Таким образом, шведский производитель продемонстрировал безопасность своих машин.

Вопросы надежности транспортных средств остаются приоритетными для Volvo. Учитывая аналогичные технологии конкурентов, автогигант из Швеции намерен и дальше развивать свои системы безопасности. В новом тесте на прочность руководство корпорации провело яркий и эффектный эксперимент. С высоты в 30 метров было сброшено с помощью подъемного крана десять автомобилей разных моделей.

Подобные специфические условия проверки дали возможность оценить полученные автомашиной повреждения. Как заявило руководство компании, целью такого опыта является помощь службам спасения. Специфический краш-тест Volvo имитировал очень нетипичное столкновение, которое невозможно воссоздать в обычных условиях. Спасатели смогли получить информацию о работе с современными транспортными средствами, попавших в серьёзные аварии.

Необходимость проведения такого рода теста вызвана тем, что преимущественно учебные автомобили попадают к спасателям с автосвалок. Имитация ДТП в таком случае не может показать все возможные повреждения. Которое получает машина. Также использование разных моделей позволит учитывать отличия в конструкции и материалах. Информацию. Полученную в ходе эксперимента информацию Volvo бесплатно предоставит аварийным службам, такой опыт поможет им спасти множество жизней.