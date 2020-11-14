Анастасия Ивлеева в детстве хотела стать дворником или следователем

14.11.2020, 14:17, Разное

Анастасия Ивлеева, которая является востребованной ведущей и популярным блогером, в детстве мечтала о менее престижных профессиях. Оказывается, она хотела стать дворником, а немного позже, в школьные годы видела себя следователем.

Телеведущую тогда вдохновляла героиня сериала «Тайны следствия», поэтому она планировала служить в правоохранительных органах. Всего несколько лет назад Анастасия Ивлеева была простым мастером по маникюру. Сейчас ее считают «королевой соцсетей», ведь на нее подписано более 18 миллионов человек. Блогер снимает собственное шоу, является ведущей «Орла и Решки» и рекламным лицом многих компаний. По словам Анастасии Ивлеевой, она в детстве также восхищалась княжной Романовой. Родители приобрели видеопроигрыватель и подарили ей детский фильм «Анастасия». Именно эта кассета стала первой в ее семье. Когда она смотрела мультфильм, то воображала, что история о ней, так как была теской с главной героиней.

Телеведущая счастлива, что пять лет назад решила изменить свою жизнь и перебраться в столицу. В Москве началось ее стремительное восхождение по карьерной лестнице, а также она встретила своего возлюбленного рэпера Элджея.