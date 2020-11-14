Планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором

14.11.2020, 14:08, Новости дня

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сравнил планы Киева по созданию лагерей для интернированных с нацистским террором.

Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение «идут по пути, которым шли только нацисты, и хотят сохранить свою власть с помощью «концлагерей», передает ТАСС.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения», – сообщил политик.

Он отметил, что, согласно проекту закона, задержанием и переселением без суда и следствия в спецлагеря будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ). Глава политсовета ОПЗЖ напомнил, что правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, обвиняли СБУ в создании «секретных тюрем».

Медведчук сравнил лагеря, которые хотят создать украинские власти, с «лагерями смерти» и отметил, что они, по замыслу Киева, не будут подчиняться существующей системе исполнения наказаний или следственным структурам.

По его словам, это «может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными».

«Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой», – подчеркнул он.

Политик объяснил такие планы властей Украины «желанием развернуть террор для того, чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть».

Напомним, в понедельник на сайте украинского парламента появился текст правительственного законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе.

Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу разработчиков законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места.

Эксперты в юридических кругах Украины полагают, что этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта.

Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады, после чего будет решаться вопрос о включении его в повестку заседания Рады.