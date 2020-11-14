Назван единственный наследник Джигарханяна

14.11.2020, 14:08, Новости дня

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан является его единственным наследником по завещанию, сообщил источник из окружения актера.

Источник сообщил, что для того, чтобы «раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан», других наследников якобы нет, передает ТАСС.

По его словам, ранее было составлено другое завещание на его теперь уже бывшую супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую, но артист его «отменил, так что наследование только по закону».

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. В Москве задумались над установкой памятной таблички актеру.

В ноябре 2018 года Цымбалюк-Романовская была признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна, суд обязал женщину выплатить экс-супругу 200 тыс. рублей и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. В феврале 2019 года в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.