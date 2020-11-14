 

Талисманом Министерства транспорта России стал глубоководный удильщик

14.11.2020, 14:03, Разное

Талисманом Министерства транспорта России официально стала глубоководная рыба-удильщик. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, этот вариант был выбран не случайно – он должен символизировать устремленность нашей транспортной отрасли в будущее: речь о подводном метро, глубоководном батискафном сообщении, а также в целом о транспорте в городах, затопленных вследствие глобального изменения климата.

«Батискафы «Москва-Челябинск» — уже почти реальность. К 2035-му году мы намерены продавать туда билеты», — заявил он. – «Отдельные шутники, конечно, будут сравнивать внешний вид нового талисмана с автобусами и электричками провинциальных городов, но это уже чистой воды хулиганство».

Согласно планам Министерства транспорта, чучело удильщика займёт своё место в региональных департаментах общественного транспорта уже к 2022-му году. Предлагается размещать такой символ также и в самом транспорте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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