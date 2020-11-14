Команда российских губернаторов под руководством Михаила Дегтярева досрочно выиграла зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?»

14.11.2020, 14:03, Разное

Впервые в 45-летней истории интеллектуальной телевизионной игры зимняя серия завершилась досрочной победой команды знатоков. Новым чемпионом стала сборная губернаторов российских регионов.

Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк рассказал, что игра была проведена в новом, особенно сложном формате, однако сборная глав регионов не сплоховала.

«Команда губернаторов продемонстрировала не только энциклопедические знания, но и завидную выдержку. В этом сезоне мы попробовали новый формат, предложив членам интеллектуального клуба сыграть все вопросы в специальном формате суперблица, когда нужно за одну минуту ответить на три вопроса. Любая ошибка лишает знатоков возможности продолжать игру. Единственная команда, которая согласилась рискнуть, стала сборная губернаторов под руководством Михаила Дегтярёва. Им удалось дать абсолютно правильные ответы на 18 сложнейших вопросов и досрочно победить в зимней серии игр», – отметил он.

В сборную губернаторов кроме Михаила Дегтярева вошло ещё 5 глав регионов — Александр Беглов, Сергей Аксёнов, Вениамин Кондратьев, Александр Усс и Андрей Травников. Новым обладателем бриллиантовой совы единогласно был выбран капитан команды Михаил Дягтерёв, кроме того он стал новым магистром клуба знатоков.