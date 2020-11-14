Валерий Меладзе призвал артистов объявить бойкот новогодним шоу

14.11.2020, 13:53, Разное

Популярный российский певец Валерий Мелдазе призвал коллег по цеху объявить бойкот новогодним шоу. Он недоволен новыми ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции. Последние предполагают отмену до 15 января спектаклей, концертов и других массовых мероприятий.

На эту тему Валерий Меладзе высказался на своей странице в социальной сети Instagram. Артист обнародовал фотографию переполненного людьми вагона метро. Он прекрасно понимает, что подземка является жизненно важным объектом мегаполиса, но там не соблюдается дистанция и все другие правила карантина.

Все музыканты, промоутеры, техники и артисты находятся без работы уже восемь месяцев. При этом каждый день в столичное метро спускаются около трех миллионов человек. Город без подземки существовать не может, а новогодние концерты считаются всего лишь развлечением, которое не является первой необходимостью. В связи с этим московские власти решили их отменить.

Меладзе считает, что без развлекательных программ у людей отсутствует ощущение праздника. Когда отменены все мероприятия, людям только остается смотреть телевизор. Артист призвал представить Новый год без подобных передач. Если работа певцов запрещена ограничительными мерами, значит, нельзя участвовать в предновогодних съемках. Знаменитость считает, что правильно придерживаться таких правил, поэтому его коллегам стоит устроить бойкот подобным программам. Возможно, тогда власти вспомнят, что существует большая отрасль, где десятки тысяч людей уже продолжительный период времени остаются без работы.