 

Армения озвучила число погибших военных

14.11.2020, 13:48, Новости дня

В конфликте в Нагорном Карабахе погибло по меньшей мере 2 тыс. 317 военнослужащих, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

Никогосян отметила, что речь идет о погибших, чьи тела уже прошли судебную медицинскую экспертизу, передает «Интерфакс».

«Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается», – добавила представитель ведомства.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.



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