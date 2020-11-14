 

Первый корабль с комплексом «Панцирь-М» прошел госиспытания

14.11.2020, 13:48, Новости дня

Первый корабль с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» прошел испытания, сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«Государственные испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» успешно завершены. Малый ракетный корабль «Одинцово» – это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово», – цитирует Евменова РИА «Новости».

«Одинцово» войдет в состав флота в конце ноября, на данный момент экипаж корабля и завод «Пелла» готовят корабль к подъему на нем Андреевского флага.

В июле Евменов сообщал, что состав Балтийского флота в ближнесрочной перспективе пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь».

Всего планируется построить 18 кораблей проекта 22800. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Аргентина поздравила Россию с регистрацией вакцины от коронавируса

17.08 / В Украине после антирекорда второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19

10.11 / В Госдуме высказались о возможности запрета шипованной резины

15.07 / Группа депутатов от “Слуги народа” выступила против языкового законопроекта Бужанского

31.07 / Для нового приговора Кокорину и Мамаеву вспомнили про «забытый» стул

12.09 / В Киеве провели марш в поддержку женщин Беларуси

14.07 / Посол Украины вызван в МИД Армении

10.10 / ВОЗ предложила Китаю онлайн-метод выявления источника COVID-19

21.10 / Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву

07.08 / На форуме «Таврида» обсудили создание киностудии в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска