 

Иран опроверг информацию об убийстве одного из лидеров “Аль-Каиды”

14.11.2020, 13:40, Новости дня

Иранское министерство иностранных дел назвало ложью информацию об убийстве на территории Ирана Абдуллы Ахмеда Абдуллы, одного из лидеров террористической группировки “Аль-Каида”. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 ноября на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, в МИД подчеркнули, что на территории Ирана нет боевиков “Аль-Каиды”, а любая информация о связях группировки с иранскими властями является частью “всеобъемлющей войны против иранского народа”.

Спикер министерства Саид Хатибзаде призвал СМИ не становиться “платформой для распространения целенаправленной лжи Белого дома против Ирана”.

Об убийстве Абдуллы (известного под именем Абу Мухаммад аль-Масри) на территории Ирана 13 ноября сообщила авторитетная американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в разведке. По информации издания, он был застрелен израильскими агентами в Тегеране в начале августа текущего года.

Аль-Масри считается организатором нападений на американские посольства в Африке в 1998 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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