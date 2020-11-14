В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу из-за “карантина выходного дня”

14.11.2020, 13:40, Новости дня

В Черновцах более 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли движение транспорта на улице Старожучкивской из-за введения “карантина выходного дня”. Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

По словам участника пикета, предпринимателя Василия Шкробанца, предприниматели возмущены ограничениями “карантина выходного дня”, в результате которых тысячи работников Калиновского рынка останутся без работы и заработка.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 14 ноября диагноз COVID-19 подтвердили у 525 176 человек, среди них 9508 умерли.