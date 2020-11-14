В США за сутки зарегистрировали более 184 тыс. новых случаев COVID-19

14.11.2020, 13:40, Новости дня

В течение 13 ноября в США было подтверждено 184,5 тыс. новых случаев COVID-19 – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что в течение ноября показатели суточного прироста обновили рекорд пять раз: 7-го (128,47 тыс.), 10-го (140,29 тыс.), 11-го (143,23 тыс.), 12-го (153 тыс.) и 13 ноября.

Всего в стране, по данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено 10,74 млн случаев COVID-19, 244 332 пациента с инфекцией скончались. Соединенные Штаты являются наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страной.