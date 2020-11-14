 

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Вам с Донбассом можно поучиться нашему опыту в Приднестровье

14.11.2020, 13:40, Новости дня

Украина могла бы использовать опыт Молдовы в урегулировании приднестровского конфликта для разрешения конфликта на Донбассе. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказала экс-премьер, кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

“Вам можно поучиться нашему опыту. Потому что за столько лет мы столько вещей сделали – и мы видим, что мы не приблизились ни на шаг к политическому решению. Хотя, опять же, Приднестровье стало частью переговорного формата. Хотя было столько документов… Не все рассекречены. Есть еще документы, которые мы должны почитать и увидеть. Мы очень открыты, опять же, и по поводу торговли, и по поводу предприятий, но, к сожалению, решения не нашлось”, – отметила она.

Санду посоветовала представителям властей Украины “быть особенно внимательными, чтобы коррупция не стала самым главным элементом этого конфликта”.

“То есть это экономические интересы у нас, к сожалению, стали одним из препятствий [для урегулирования]. Я не говорю, что это единственное препятствие, но я говорю, что это важное препятствие для того, чтобы найти решение”, – заключила молдавский политик.

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью.

Санду 48 лет. В первом туре президентских выборов в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим президентом страны Игорем Додоном (за него проголосовало 32,61% избирателей).

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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