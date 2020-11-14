Independent – Венгрия первой в Европе испытает российскую вакцину от COVID-19

14.11.2020, 13:35, Новости дня

Правительство Венгрии сообщило, что уже к концу следующей недели она получит первую партию российской вакцины от COVID-19, а в декабре начнёт её испытания. Если всё пройдёт успешно, то уже в середине января Будапешт сможет закупить её в большем количестве, пишет The Independent. В таком случае Венгрия станет первой европейской страной, которая будет применять российскую вакцину «Спутник V».



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Венгрия может стать первой страной ЕС, которая начнёт тестировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет The Independent. Венгерские власти сообщили, что первая партия вакцины придёт уже к концу следующей недели. Объявил об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии, который и сам находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Окончательные испытания российской вакцины ещё не завершены, но РФ говорит о том, что у неё эффективность 92%. Венгрия будет сама тестировать вакцину в декабре и в зависимости от результатов может в середине января начать закупать её в больших количествах.

Как отмечает автор статьи, продажа вакцины европейской стране будет означать большой триумф для Кремля, а также отметит укрепление отношений между Венгрией и Россией. Несмотря на то что ЕС в целом и США не хотят признавать российскую вакцину, свою заинтересованность уже высказали Бразилия, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Филиппины.

Промежуточные результаты тестирования российской вакцины ещё не получили оценку коллег, но профессор вирусологии в британском университете, с которым пообщался автор статьи в The Independent, назвал появление этих данных хорошей новостью. Он отметил, что учёным ещё предстоит узнать, насколько длительный ответ даёт вакцина, какова её эффективность для разных групп. Однако российские испытания хорошо дополняют общую картину, особенно притом, что необходимо иметь достаточно вакцины для разных географических регионов.