 

Euronews – власти ФРГ отреставрируют архитектурные объекты нацистов в назидание потомкам

14.11.2020, 13:35, Новости дня

Власти Германии решили выделить в ближайшие пять лет €85 миллионов на обеспечение сохранности культовых нацистских объектов, расположенных в Нюрнберге. Также будет расширен музей, размещённый в недостроенном нацистами Зале конгрессов. Предполагается, что сохранение этих исторических сооружений должно служить предупреждением об опасности тоталитарных режимов, передаёт Euronews.

75 лет спустя после окончания Второй мировой войны гигантские постройки нацистского режима всё ещё возвышаются в немецком Нюрнберге. Эти каменные здания — свидетели страшной истории. Но время берёт своё, и трибуна на поле Цеппелина, где проходили имперские съезды национал-социалистов, разрушается.

Власти Германии, федеральной земли Бавария и Нюрнберга решили выделить на обеспечение сохранности культовых нацистских объектов 85 миллионов евро до 2025 года. 

ЮЛИЯ ЛЕНЕР, глава отдела культуры Нюрнберга: Это было то, что мы называем «местом преступников»: здесь проходили партийные съезды, здесь присягали на верность партийной идеологии, пропагандировавшей идею расового превосходства немцев над другими нациями и народами и сплочения немцев ради достижения общей цели. Здесь были заложены основы расовых законов. Отсюда путь ведёт к истреблению, изгнанию — и наконец, к холокосту. 

В двух шагах от поля Цеппелина находится недостроенный Зал конгрессов, рассчитанный по плану на 50 тысяч мест. В настоящее время здесь расположен музей — Документационный центр. 

ФЛОРИАН ДИРЛ, директор музея: Здания, которые существуют здесь и сейчас, — свидетельства эпохи национал-социализма в Германии. Эти постройки, эти архитектурные реликвии дают представление о том, что представлял собой Третий рейх и режим национал-социалистов. 

По словам представителей властей Нюрнберга, никаких капитальных восстановительных работ не планируется — только контроль за состоянием и сохранностью монументальных объектов. Музей, принимающий порядка 300 тысяч посетителей в год, будет расширен.

Местная еврейская община одобрила проект. Каменные гиганты, говорят здесь, должны служить предупреждением об опасности тоталитарных режимов. 

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года. 



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