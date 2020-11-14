MSNBC – «эмоциональное состояние у него неустойчивое» — журналист рассказал, каково сейчас Трампу

14.11.2020, 13:35, Новости дня

Президент Трамп вот уже несколько дней не делает заявлений и не появляется на публике, рассказал в эфире MSNBC корреспондент издания The Washington Post Филип Ракер. По словам Ракера, чиновники президентской администрации поведали, что Трамп в сущности почти не управляет страной и целыми днями названивает соратникам и друзьям, надеясь услышать хоть какие-то хорошие вести. По мнению журналиста, Трамп, похоже, уже начал признавать, что потерпел поражение на выборах.

Мы не слышали от президента на этой неделе никаких заявлений. Сегодня мы его наконец увидели. Расскажите о том, в какой точке своего жизненного пути он сейчас находится.

ФИЛИП РАКЕР, корреспондент The Washington Post: Эмоциональное состояние у него сейчас довольно неустойчивое, Брайан. Мы не слышали и не видели президента несколько дней подряд. Единственным исключением стало сегодняшнее дождливое утро, когда он отправился на Арлингтонское кладбище в Вашингтоне, чтобы принять участие в церемонии возложения венка по случаю Дня ветеранов.

Вместе с тем, насколько нам известно, управлением страной он в последнее время не занимается. Выходит, что он упорно бьётся за то, чтобы сохранить работу, которую он сейчас, похоже, выполнять не желает. Вместо этого он нагрузил телефонные линии Белого дома — он звонит и друзьям, и советникам, и соратникам. Как сообщили мне и моим коллегам, Эшли Паркер и Джошу Доси, президент ищет хорошие новости — то есть он занят тем, что «прощупывает» знакомых, разыскивая хоть какие-то приятные вести, чтобы он и дальше мог надеяться на то, что он в итоге всё-таки выйдет на нынешних выборах победителем, даже несмотря на то, что факты и цифры против него и он начинает это признавать.

Он признал это уже настолько, что стал говорить о том, что будет баллотироваться снова в 2024 году — а ведь если он действительно верил бы хоть немного, что исход выборов объявят недействительным и победителем объявят его, то он бы об участии в выборах 2024 года и не упоминал бы. Но что есть, то есть — на протяжении последних нескольких дней он об этих выборах только и говорит.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.