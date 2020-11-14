Диетолог Заикина рассказала о вреде ежедневного употребления овсянки

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14.11.2020, 13:17, Разное

Диетолог Инна Заикина рассказала, что есть овсянку ежедневно – вредно. В умеренном количестве эта каша является полезным для большинства людей. Однако слишком часто ее употреблять не стоит.
Считается, что овсянка высокого качества на долгое время обеспечивает чувство сытости. К тому же эта каша снижает уровень «плохого» холестерина в крови. В то же время частота ее употребления не должна превышать три раза в неделю.

Сообщается, что продукт содержит фитиновую кислоту. Она, в свою очередь, способна спровоцировать дефицит в организме важных микроэлементов. По данной же причине нельзя часто употреблять в пищу бобовые и орехи.

По словам диетолога, в особенности овсянкой не стоит увлекаться людям, которые имеют нарушения минерального обмена. Такое состояние нередко фиксируется при остеопорозе.

Содержание фитиновой кислоты в то же время можно уменьшить посредством несложных способов. Рекомендуется замачивать крупу на ночь перед употреблением. Также в нее можно добавить кислую среду, например, лимонный сок или же йогурт.



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