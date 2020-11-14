Кристина Асмус призналась, что играть в полупустых зрительных залах непросто

14.11.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус опубликовала пост, в котором призналась поклонникам, как «непросто и странно» играть в зрительных залах. Звезда «Интернов» пояснила о особенностях своей профессии в период ограничений, связанных с пандемией.

32-летняя Кристина Асмус испытывает на сцене неудобства. Она вспомнила, что, когда была премьера спектакля в начале осени, зал был заполнен только на 50%. Это была непривычная ситуация, так как зрителей было мало, они все сидели в масках и невозможно было улавливать их эмоции. Кроме этого, складывалось ощущение, что зрители боялись проявлять какую-либо реакцию.

На данном этапе заполняемость залов театров сократят до 25%. Кристина Асмус призвала поклонников ходить на спектакли и выразила надежду, что артисты переживут это непростое время. Актриса переживает, чтобы театры не закрылись вообще, хотя понимает необходимость внедрения таких правил.

Ранее Кристина Асмус сама переболела коронавирусом и вынуждена была сидеть несколько недель на карантине. Экс-супруга Гарика Харламова в тот период общалась с дочерью только по видеосвязи.