Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Киргизии

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14.11.2020, 13:08, Новости дня

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост главы государства, сообщила пресс-служба президента.

В субботу Жапаров «представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента», передает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что властям Киргизии удалось обеспечить стабильность, которой стране не хватало в последние годы.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.



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