Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

14.11.2020, 13:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, а также родным и близким актера, информирует пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в РФ и других странах, для всех нас», – говорится в телеграмме главы государства, текст которой размещен на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что артиста «искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю».

«Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне», – добавил президент.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Прощание с ним планируется провести в Московском драматическом театре, вероятная дата – 17 ноября.