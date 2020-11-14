Вопрос дня: Почему за Петербургом закрепилась слава города изощренных убийств?

14.11.2020, 13:08, Новости дня

Литературное прошлое и громкие убийства последних лет помогли Санкт-Петербургу обрести имидж города, в котором совершается наибольшее число убийств с последующим расчленением тел жертв, хотя статистика и говорит об обратном.

Поводом для перемены статуса города с культурной столицы на город, кишащий маньками-потрошителями, стала череда событий. Сначала город и всю страну шокировало одно из самых резонансных преступлений – убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза. Затем он расчленил ее тело и рано утром 9 ноября утопил в Мойке. Уйти от правосудия историку помешала случайность – при избавлении от улик, он упал в воду, чем привлек внимание полиции.

Год спустя в городе произошло убийство рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта. Затем еще одно убийство: 53-летний актер убил и расчленил тело 24-летнего транссексуала из Таджикистана. Вслед за этим – новая находка: мешок с останками прибило к яхтам у Лахта-центра. А в конце октября нашли убитой и с отрезанным пальцем преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета.

«Весь этот город стоит на расчлененке. Она заложена в природе этого города, потому что под ним одно большое сплошное кладбище. Надо понимать, что город строился силами огромного количества гастарбайтеров, которых сгоняли помимо их воли с разных концов тогдашней страны, еще не империи даже. И они помирали как мухи, а хоронили их везде. В XVIII веке при Анне Иоанновне иногда применяли такие экзотические популярные на Руси виды наказания как четвертование», – прокомментировал новый неофициальный статус города телеведущий Кирилл Набутов изданию «Подъем».

Другой петербургский журналист Александр Невзоров еще в конце августа назвал Петербург «Расчленинградом» в своем паблике в «Инстаграм» и даже устроил конкурс на новый логотип города. Из полумиллиона подписчиков идею залайкали более 20 тысяч фолловеров.

Не стоит сбрасывать со счетов и исторический имидж северной столицы. Тут и Раскольников, которому и сейчас пишут послания «Родя, мочи старух» на условно его лестнице анонимные поклонники, и непосредственно уже удаленный с тела и ставший самостоятельным персонажем Нос. Ну и реплика «построен на костях» — опять же про город на Неве.

Впрочем, если рассматривать исторический аспект, то Санкт-Петербург – далеко не лидер по числу безвинно убиенных людей. Так, ученые Национального института антропологии и истории Мексики пришли к выводу, что членов группы испанского завоевателя Картеса подвергли ритуальным убийствам схватившие их на берегах Южной Америки индейцы аколуа, цитирует результаты научной работы BBC.com. Индейцы в течение полугода приносили в жертву мужчин, женщин и даже лошадей, расчленяя их. В итоге в городе, сопоставимом по числу жителей с современными Мытищами или Волгодонском, за полгода убили и расчленили более 300 человек. В Санкт-Петербурге такого не было никогда.

А вот в Москве после стрелецкого бунта 1698 года было казнено более тысячи стрельцов, пятерым Петр I лично отрубил головы. Трупы стрельцов не убирались с места казни несколько меясцев.

Современная статистика тоже против Питера. По официальным данным, наибольшее число убийств с расчленением трупа зафиксировано в Республике Башкортостан – там 18 таких преступлений с 2016 по 2019 годы, на втором месте — Красноярский край (16 убийств), а тройку замыкает Московская область (14 убийств), сообщает Daily Storm. Санкт-Петербурга нет даже в десятке.

Но почему именно за Петербургом закрепился имидж города, где происходят самые жуткие убийства?

Версии две. Одна оптимистичная. Лингвистка Александра Русакович считает, что мемы и черный юмор – это традиционная питерская самоирония. «У Петербурга имидж депрессивного города. Петербург Достоевского, бандитский Петербург. Это [мемы об убийствах с расчленением] логичное продолжение предыдущих мемов. Долго не было каких-то ярких депрессивных мемов про Петербург. И люди с готовностью приняли новый мем и начали его развивать» – прокомментировала она ситуацию с новым брендом города.

Вторая пессимистичная. Санкт-Петербург действительно весьма депрессивный город, что подтверждается даже медицинской статистикой. Так, северная столица с большим отрывом от других городов лидирует по числу впервые установленных психических расстройств. По данным Минздрава, за 2018 год больше всего зарегистрировно таких случаев было в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов. На втором месте с существенным отрывом — Москва (2,8 тыс.), приводит статистику RT.

Теги:

убийство

,

резонансное убийство

,

Санкт-Петербург

,

преступление